Graz: Schüsse in Österreich: Was wir wissen - und was nicht

Schüsse in Österreich: Was wir wissen - und was nicht

An einem Gymnasium in Graz fallen mehrere Schüsse. Was bislang dazu bekannt ist - und was nicht.











Graz - An einer Schule im österreichischen Graz sind am Vormittag nach Angaben der Polizei mehrere Schüsse gefallen. Was wir bisher wissen - und was nicht.

Was wir wissen

Der Vorfall: Gegen 10.00 Uhr fielen Schüsse an dem Gymnasium gefallen, wie die Polizei bestätigte. Spezialeinheiten seien sofort alarmiert worden. Das Gebäude wurde evakuiert, wie die Polizei auf der Plattform X schrieb. Schüler und Lehrer wurden zu einem sicheren Treffpunkt geleitet.

Die Opfer: Mehrere Menschen sind gestorben, wie die Polizei mitteilt.

Was wir nicht wissen