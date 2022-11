1 Im Gebüsch in der Nähe der A81 in Ludwigsburg wurden Teile einer Leiche gefunden. Foto: IMAGO//K. Schmitt

Spaziergänger haben am Samstag in der Nähe des Golfclubs eine männliche Leiche gefunden. Die Ermittlungen laufen, die Polizei macht aber aktuell noch keine Angaben.















Einen schrecklichen Fund haben Spaziergänger offenbar beim Sammeln von Hagebutten am Freitag in der Nähe des Golfclubs Monrepos gemacht. Sie entdeckten in einem Gebüsch in der Nähe des Teils der Anlage, der recht nah an der Böschung zur A81 liegt, eine Leiche.

Die Identifizierung dürfte dauern, da der männliche Leichnam bereits skelettiert ist. Es ist davon auszugehen, dass dieser bereits mehrere Monate dort gelegen hat, teilt die Polizei mit. Weitere Informationen teilten die Beamten am Sonntag nicht mit. „Die Ermittlungen laufen, die Staatsanwaltschaft ist informiert“, sagt ein Sprecher.

Die 18 Golf-Bahnen werden in ihrer Mitte von der Autobahn 81 geteilt. Golfer, aber auch Radfahrer und Fußgängern können die öffentliche Brücke überqueren. Nach Informationen unserer Zeitung wurde der Leichnam in diesem Gebiet in dichtem Gebüsch gefunden.