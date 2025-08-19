Grausiger Fund in Nürtingen: Leiche lag vermutlich Monate lang im Gebüsch

1 In Nürtingen wurde ein grausiger Fund gemacht. (Symbolbild) Foto: Hendrik Schmidt/dpa

Die sterblichen Überreste eines Menschen wurden am Montag nahe der Wörthbrücke in Nürtingen (Kreis Esslingen) entdeckt. Vermutlich lag die Leiche dort schon seit Monaten.











Nahe der Wörthbrücke an der Metzinger Straße wurden am Montag die sterblichen Überreste eines Menschen gefunden. Ein Zeugenhinweis hatte die Polizei auf die Leiche aufmerksam gemacht.

Nach ersten Untersuchungen gehen die Beamten von einer medizinischen Todesursache aus. Hinweise auf eine mögliche Straftat gebe es nicht.

Leiche hat vermutlich mehrere Monate an Fundort gelegen

Der Zustand lasse vermuten, dass der Körper bereits seit mehreren Monaten an dem mit hohem und dichtem Gebüsch bewachsenen Fundort gelegen haben müsse, teilte ein Sprecher des für den Kreis Esslingen zuständigen Polizeipräsidiums Reutlingen mit.

Die Identität des oder der Toten konnte mittlerweile geklärt werden. Weitere Angaben machte der Polizeisprecher auf Nachfrage allerdings nicht, weil man es mit einem natürlichen Todesfall zu tun habe. Auch zum Geschlecht machte die Polizei keine weiteren Angaben. Nur so viel: Der oder die Tote sei zuvor nicht als vermisst gemeldet worden.