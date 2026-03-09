Gratis-Tattoos bei den Grünen: Junge Özdemir-Fans lassen sich Brezeln stechen – und erklären, warum

1 Frieda Fiedler, Pauline Gottschlich, Maurice Bartl, Anna-Lena Engelen, Svenja Thiele und Lavinia Kost ließen sich Brezeln tätowieren. Foto: Welzhofer

Sie war in wenigen Minuten fertig – und soll sie ein Leben lang an diesen Abend erinnern: die kleine Brezel, die sich Anna-Lena Engelen bei der Wahlparty der Grünen in der Staatsgalerie Stuttgart auf den Oberarm hat tätowieren lassen. „Das war so eine spontane Idee bei uns im Wahlkampf-Team, erst gestern haben wir die Zusage des Tätowierers bekommen, dass er das macht“, erzählt die junge Frau.

Sie ist nicht die einzige, die sich an diesem Abend des 8. März ihre Begeisterung für Spitzenkandidaten Cem Özdemir unter die Haut gehen lässt. Fünf weitere Helferinnen und Helfer aus „Team Ö“ legen sich auf die Liege, die Tätowierer Simon in der Staatsgalerie aufgebaut hat.

Das Angebot, das die Partei bezahlt, steht an diesem Abend allen auf der Wahlparty offen, allerdings ist die Anzahl begrenzt. Mehr als zehn Tattoos seien zeitlich nicht zu schaffen, so Tätowierer Simon, dessen Künstlername tream_z ist.

Sechs Tattoo-Motive stehen bei den Grünen in Stuttgart zur Auswahl

Die Motive sind festgelegt, neben der Brezel in zwei Varianten, gibt es noch Biene, Blume, Löwen sowie 2Ö26 zur Auswahl. „Solche Gratis-Tattoos sind bei Partys in Berlin schon länger ein Trend, wir wollten das jetzt auch nach Stuttgart bringen“, sagt Frieda Fiedler, ebenfalls aus dem Wahlkampfteam.

Eine solche filigrane Brezel ziert nach der Wahlparty der Grünen nun mehrere Ober- und Unterarme. Foto: StZN/Lisa Welzhofer

Die Grünen feierten in der Staatsgalerie ihren Wahlerfolg. Sie kamen auf 30,2 Prozent und wurden damit stärkste Kraft. Am Abend erklärte sich Cem Özdemir zum Wahlsieger. In den vier Stuttgarter Wahlkreisen gelang seiner Partei erneut der Durchmarsch: Sie gewann alle vier Direktmandate, eines davon ging an Özdemir selbst. Die Öko-Partei hatte bereits bei den Wahlen 2016 und 2021 alle vier Stuttgarter Wahlkreise gewinnen können.