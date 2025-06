Grand Prix von Österreich: Formel-1-Pilot Norris holt sich Pole Position in Spielberg

Formel-1-Pilot Norris holt sich Pole Position in Spielberg

1 Der WM-Zweite Lando Norris startet in Spielberg von Platz eins. Foto: Darko Bandic/AP/dpa

Spielberg - McLaren-Pilot Lando Norris ist zur Pole Position für das Formel-1-Rennen in Österreich gerast. Der WM-Zweite aus England verwies auf dem Red-Bull-Ring in Spielberg mit einer Hammerrunde Ferrari-Fahrer Charles Leclerc auf den zweiten Platz. Für Norris war es die dritte Pole in diesem Jahr und die zwölfte insgesamt. Dritter wurde der WM-Führende Oscar Piastri im zweiten McLaren.

Weltmeister Max Verstappen, der sich in den vergangenen vier Jahren jeweils die Pole gesichert hatte, kam im Red Bull nicht über Position sieben hinaus, seine letzte Runde musste er abbrechen. "Das Auto ist komplett unfahrbar. Es ist noch schlimmer als vorher. Ich weiß nicht, was ich sagen soll", klagte der Niederländer während der Startplatzjagd über fehlenden Grip.

Den einzigen deutschen Fahrer im Feld, Nico Hülkenberg, kostete im Kick Sauber ein Fehler in Kurve vier das Weiterkommen. Der Rheinländer verbremste sich und landete nach der ersten K.o.-Runde auf dem enttäuschenden letzten Platz.