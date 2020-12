Grand Café Planie in Stuttgart

1 Seit Oktober ist das Grand Café Planie am Karlsplatz geschlossen. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Haben die Betreiber des Grand Café Planie Steuern in Millionenhöhe hinterzogen? In einem Urteil des Verwaltungsgerichts werden erstaunliche Beträge genannt. Die Anwälte der Wirte haben Rechtsbeschwerde eingelegt.

Stuttgart - Immer mehr Einzelheiten werden bekannt, warum die Stadt Stuttgart bei der Schließung des Grand Café Planie so rigoros vorgeht. Die Wirte sollen über zwei Millionen Euro Steuern in fünf Jahren hinterzogen haben. So steht es im Beschluss des Verwaltungsgerichts, der den Entzug der Konzession durch die Gaststättenbehörde als rechtmäßig einstuft.