Lady Gaga in einer Szene der Serie "The Me You Can't See" von Prinz Harry und US-Moderatorin Oprah Winfrey.

In der Doku-Reihe von Prinz Harry und Oprah Winfrey über psychische Gesundheit kommt auch Sängerin Lady Gaga zur Wort. Sie berichtet von einem traumatischen Erlebnis.

Los Angeles - US-Popstar Lady Gaga hat weitere Details zu dem sexuellen Missbrauch offenbart, den sie als junge Frau erlitten hat. Sie sei als 19-Jährige durch Vergewaltigung schwanger geworden, berichtete sie unter Tränen in einer am Freitag auf dem Streamingdienst Apple TV veröffentlichten Folge der Dokumentationsreihe "The Me You Can't See" ("Das Ich, das du nicht sehen kannst").

Bei dem Täter habe es sich um einen Musikproduzenten gehandelt. Den Namen wollte sie aber nicht nennen. Sie fühle sich nicht wohl dabei. "Ich will diesen Menschen niemals wieder sehen."

Die mentalen und körperlichen Folgen des Missbrauchs seien bis heute zu spüren, berichtete die 35 Jahre alte Sängerin. "Ich hatte einen vollständigen psychischen Zusammenbruch." Sie sei wochenlang krank gewesen und habe auch teilweise heftige körperliche Schmerzen empfunden. "Ich hatte so viele MRT-Scans, bei denen nichts gefunden wurde, aber dein Körper erinnert sich (an den Missbrauch)", so die vielfache Grammy-Preisträgerin.

