17 Egal ob Chappell Roan, Heidi Klum oder Addison Rae: Die Stars zeigen auf dem Roten Teppich viel nackte Haut. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire

Bei der Verleihung der Grammy Awards ist auch modisch einiges geboten: Von cool, über schräg bis hin zu freizügig. Hier sehen Sie die Hingucker-Looks des Abends.











Eigentlich geht es bei den Grammy Awards ja um Musik. Doch die wichtigste Preisverleihung der Musikbranche ist längst mehr als das – sie ist mittlerweile auch eine Art Modeschau. Egal ob Heidi Klum, Addison Rae oder Chappell Roan. Die Stars haben sich für ihren Auftritt auf dem Roten Teppich einiges einfallen lassen: Der Dresscode bei der 86. Ausgabe der Grammys lautete offenbar: je mehr nackte Haut, desto besser.

In unserer Bildergalerie finden Sie die Looks des Abends – von cool, über schräg bis hin zu freizügig. Mal mehr, mal weniger gelungen. Aber machen Sie sich am besten selbst ein Urteil von den ausgefallenen Outfits der Stars. Viel Spaß beim Durchklicken!