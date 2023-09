1 Die Szene erinnert an das „Mädchen mit Ballon“. Foto: privat

Ein Graffito am Viadukt bei der Eselsmühle in Musberg erzeugt Aufmerksamkeit. Wer hat es geschaffen?











Die Frau mit den dem schwarzen Dutt muss sich auf Zehenspitzen stellen, um die Lippen ihres Geliebten zu erreichen. Dieser beugt sich leicht nach unten. Die Gesichter der beiden sind versteckt hinter einem knallroten, herzförmigen Ballon. Dieses Graffito ist seit Kurzem am Viadukt bei der Eselsmühle zu sehen. Wer es geschaffen hat, ist ungewiss. „Banksy? Wenn nicht, dann ist es gut gemacht!“, schreibt uns dazu die Leserin, die uns das Bild zur Verfügung gestellt hat. Stimmt, die Szene erinnert an das „Mädchen mit Ballon“, eines der berühmtesten Werke des bekanntesten Unbekannten der Kunstszene.

Wer mehr vom britischen Graffiti- und Street-Art-Künstler Banksy sehen will, hat dazu noch bis zum 15. Oktober in den Königsbau-Passagen in Stuttgart Gelegenheit. In der Ausstellung „The Mystery of Banksy – A Genius Mind“ im ersten Obergeschoss des Einkaufszentrums werden 160 bis 170 Reproduktionen gezeigt. Mehr als 60 000 Besucherinnen und Besucher haben seit der Eröffnung am 4. Mai die Gelegenheit genutzt. Aufgrund der hohen Nachfrage sind die Werke länger zu sehen als ursprünglich geplant. Vom 27. Oktober an werden dort aber Arbeiten des Plastinators Gunther von Hagen und der Kuratorin Angelina Whalley gezeigt.