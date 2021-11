Über 25 Graffitis in einer Nacht – Die Polizei sucht nach Zeugen

Graffitis in Esslingen

1 Die Polizei sucht nach Zeugen. (Symbolbild) Foto: dpa

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden über 25 Graffitis in der Esslinger Innenstadt angebracht. Dabei entstand eine Schadenshöhe im unteren fünfstelligen Bereich. Die Polizei sucht nach Zeugen















In Esslingen wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag über 25 Graffitis an verschiedenen Örtlichkeiten der Innenstadt angebracht. Eine Zeugin beobachtete gegen 0.25 Uhr drei junge Männer dabei, wie sie im Bereich oberer Metzgerbach aktiv waren.



Neben Hauswänden, Garagentoren, Türen und Stromverteilerkasten wurde auch die Fassade eines Kindergartens besprüht. Die Polizei schätzt eine Schadenshöhe im unteren fünfstelligen Bereich.



Von den drei Personen sollen zwei Männer mit jeweils schwarzen Jacken und ein Mann mit einer blauen Jacke bekleidet gewesen sein. Die Sprayer konnten im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Weitere Zeugen werden gebeten, sich unter Rufnummer 0711/3990-0 mit dem Polizeirevier Esslingen in Verbindung zu setzen.