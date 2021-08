1 In Teamarbeit gestalten die Teilnehmer den Container der Radwerkstatt des Jugendhauses. Links Workshopleiter Christian Pomplun. Foto:

Beim Graffiti-Workshop im Hochdorfer Jugendhaus Skunk lernen Jugendliche die richtige Technik im Umgang mit der Sprühfarbe. Der Profi Christian Pomplun wünscht sich mehr legale Flächen für die Straßenkunst.

Hochdorf - Die blass-orange Außenwand des Radwerkstatt-Containers auf dem Vorplatz des Hochdorfer Jugendhauses Skunk wird immer bunter. „Playtime“ und „Activity“ ist darauf zu lesen, fünf Würfel fallen aus einem Würfelbecher, darüber ist der Name des Spiels Kniffel aufgesprüht. Zahlreiche Sprühdosen in sämtlichen Farben stehen für die zehn Nachwuchs-Sprayer der zweitägigen Graffiti-Workshops bereit. Mitgebracht hat sie der Kirchheimer Diplom-Kunsttherapeut und freischaffende Künstler Christian Pomplun. Das Kniffel-Graffito ist das gemeinsame Werk von Laura (12) und Isabell (14). Die beiden sind wie die meisten Teilnehmer des künstlerischen Ferienprogramms Neulinge an der Sprühdose und mit großer Begeisterung am Werk.