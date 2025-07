Graffiti in Waldenbuch: Schmierereien an Schule und Wohnhaus

1 Mit schwarzer Farbe waren Sprayer in Waldenbuch unterwegs. Foto: EIBNER/EXPA

In Waldenbuch haben Unbekannte verschiedene Gebäude mit Graffiti besprüht. Die Polizei bittet um Hinweise.











Ein Schulgebäude sowie ein Wohnhaus in einer nahe gelegenen Straße haben unbekannte Schmierfinken in Waldenbuch (Kreis Böblingen) beschmiert. Das hat das zuständige Polizeipräsidium Ludwigsburg mitgeteilt.

Demnach waren die Täter zwischen Dienstag, 8. Juli, um 21 Uhr und Mittwoch, 9. Juli, um 6.45 Uhr aktiv. An der Schule in der Schulstraße wurden mehrere Wände mit schwarzer Farbe besprüht. in der Jahnstraße, die von der Schulstraße abgeht, wurde die Fassade eines Mehrfamilienhauses besprüht. Die Polizei geht davon aus, dass hier dieselben Täter am Werk gewesen sein könnten.

Zeugen gesucht

Die Sprayer sollen in beiden Fällen mit schwarzer Farbe verschiedene Schriftzüge und Bilder auf die Wände gesprüht haben. Ein Sprecher der Polizei erwähnt die Zeichnung eines männlichen Geschlechtsteils, Strichmännchen sowie Slogans in einer anderen Sprache – mutmaßlich auf Spanisch. Auch Zahlenfolgen wurden von den Beamten festgestellt.

Die Polizei schätzt den Schaden an den beiden Gebäuden auf rund 13 000 Euro. Wer etwas gesehen hat und Angaben zu den Tätern oder zur Tat machen kann, soll sich unter Telefon 07157/52699-0 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de bei der Polizei melden.