1 Allein in Ruit hat die Gradmann-Stiftung seit 1991 viel investiert. Rainer Lechner (rechts) will die erfolgreiche Arbeit des langjährigen Vorstands Herbert Rösch fortsetzen. Foto: Horst Rudel

Die 25-Millionen-Euro-Stiftung schafft seit ihrer Gründung 1991 vor allem in Ostfildern nachhaltige Altenhilfe-Strukturen. Rainer Lechner folgt Herbert Rösch im Vorstand nach.















Die Zahlen sprechen für sich: 200 Plätze in drei Pflegeheimen, 70 Wohnungen, zwei ambulant betreute Wohngemeinschaften, drei Tagespflege-Einrichtungen, vier Bürgertreffs und die Demenz Support Stuttgart mit zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern als Tochtergesellschaft. All das wurde in den vergangenen drei Jahrzehnten mit dem Geld von Erich und Liselotte Gradmann geschaffen. Das allermeiste davon in Ostfildern.