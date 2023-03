1 Auf dem Areal der einstigen Lindenturnhalle könnte es umfangreiche archäologische Substanz im Boden geben. Foto: /Kerstin Dannath

Das Areal Lindenturnhalle in Köngen ist ein Kulturdenkmal des Landes. Schon mehrfach gab es dort Grabungen – und Funde aus verschiedenen Zeiten. Jetzt gibt es wieder eine Rettungsgrabung.















Für knapp 1,4 Millionen Euro verkauft die Gemeinde Köngen das Areal Lindenturnhalle an die Firma FWD Hausbau aus Dossenheim, die den Investorenwettbewerb für das Gelände am Ortseingang in Richtung Denkendorf gewonnen hatte. Entstehen soll dort betreutes Wohnen in Kombination mit einer Tagespflegeeinrichtung und einem Bäckerei-Café. Geplant sind 42 barrierefreie Zwei- und Dreizimmerwohnungen unterschiedlicher Größe. Das Gebäude wird komplett unterkellert, dort kommen die Abstell- und Technikräume sowie Stellplätze für Fahrräder und Autos unter.