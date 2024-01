Grabungen auf dem Marktplatz: Archäologische Untersuchungen in Esslingen beendet

Archäologische Untersuchungen in Esslingen beendet

1 Der Esslinger Marktplatz könnte schöner sein, finden viele. Nun soll er aufgewertet werden. Foto: Ines Rudel

Bei archäologischen Grabungen auf dem Esslinger Marktplatz sind lediglich vereinzelte Knochenreste gefunden worden. Die Stadt geht davon aus, die Umgestaltung des zentralen Platzes jetzt vorantreiben zu können.











Link kopiert

Erst vor wenigen Tagen war mit archäologischen Grabungen auf dem Esslinger Marktplatz begonnen worden, jetzt sind sie bereits abgeschlossen. Nach Angaben der Stadtverwaltung wurden bei den drei sogenannten Sondagen, also kleineren Aufgrabungen, lediglich an einer Stelle vor der Stadtkirche vereinzelte Knochenreste gefunden. Diese seien von externen Archäologinnen und Archäologen, die die Grabungen begleiteten, dokumentiert worden. Die Untersuchungen zweier Flächen auf dem Marktplatz bis in eine Tiefe von 1,40 Meter hingegen hätten lediglich Auffüllungsmaterial und Bauschutt zutage gebracht. Die drei aufgegrabenen Stellen seien bereits wieder verfüllt und geschlossen worden.