Prognosen: Demokrat in New Jersey wiedergewählt

Bei den Gouverneurswahlen in New Jersey ist ersten Prognosen zufolge der demokratische Kandidat Phil Murphy wiedergewählt worden. Sein Vorsprung ist hauchdünn.















Trenton - New Jerseys Gouverneur Phil Murphy ist Prognosen zufolge als erster demokratischer Amtsinhaber seit mehr als 40 Jahren in dem US-Bundesstaat wiedergewählt worden.

Der 64-Jährige setzte sich bei der Abstimmung im Nordosten des Landes mit hauchdünnem Vorsprung gegen seinen republikanischen Herausforderer Jack Ciattarelli (59) durch, wie aus übereinstimmenden Vorhersagen der Fernsehsender CNN und NBC am Mittwoch hervorging. Das Ergebnis fiel überraschend knapp aus. Damit sind die Demokraten von US-Präsident Joe Biden in dem Bundesstaat noch mal mit einem blauen Augen davongekommen. Murphy profitierte Umfragen zufolge bei Wählern vor allem von dem hohen Maß an Kompetenz, dass ihm bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie zugeschrieben wird.

