Kirche am Stuttgarter Feuersee Attacke auf Johanneskirche: Pfarrer sieht hohes Maß an „Hass und Gewalt“

In der Nacht auf Samstag richteten Unbekannte eine Schaden von mehreren zehntausend Euro in der Johanneskirche an. Mehr als zwanzig Fenster mit teilweise hochwertigen Glasmalereien wurden beschädigt, Kirchenbänke herausgerissen.