Gottesdienste an Weihnachten

1 Es ist das zweite Weihnachtsfest unter Coronabedingungen. Foto: epd/Wolfgang Schmidt

Bisher spielt der Impfstatus bei Gottesdiensten keine Rolle. Doch kann dies bei der traditionell gut besuchten Christvesper an Heiligabend so bleiben?















Stuttgart - Kurz vor dem Weihnachtsfest geraten die Kirchen im Land unter Druck wegen der Hygienekonzepte für ihre Gottesdienste. Hintergrund ist eine neue Empfehlung des Robert-Koch-Instituts (RKI) vom Dienstag. Demnach raten die Wissenschaftler wegen der neuen hochansteckenden Omikron-Variante dazu, dass auch in Kirchen, Synagogen und Moscheen nur noch Menschen Zugang haben sollten, die geimpft oder genesen sind und zusätzlich einen aktuellen negativen Coronatest vorlegen können (2G-plus-Regel). Dies entspricht aber weder der bisherigen Praxis in den Kirchen noch deren Plänen für die Gottesdienste an Heiligabend.