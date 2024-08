Goldgelb in Aichwald: Es geht los: Genieße den Moment

1 Auch auf hübsche Accessoires wird bei Goldgelb geachtet. Foto: Roberto Bulgrin/Bulgrin

Fünf Tage, zehn Bands und ein Rahmenprogramm für die ganze Familie: An diesem Donnerstag beginnt im Sonnenblumenfeld am Fuße des Krummhardter Wasserturms das 11. Aichwalder Goldgelb-Festival.











Link kopiert

Die Sonnenblumen leuchten, die Bühne und die Versorgungszelte stehen, der große Festivalschirm hängt, Bierbänke und Strohballen werden als Sitzgelegenheiten herangeschafft, die Kühlwagen angeworfen. Kurzum: Es ist angerichtet – und die Wetterprognosen klingen vielversprechend. Auf dem weitläufigen Areal am Fuße des Krummhardter Wasserturms ist von diesem Donnerstag an wieder Goldgelb-Zeit. Zahllose ehrenamtliche Helferinnen und Helfer des ortsansässigen Kulturvereins sowie aus dessen Umfeld werden in 850 Schichten fünf Tage lang dafür sorgen, dass es den Besucherinnen und Besuchern an nichts mangelt und dass diese auch bei der elften Auflage der Veranstaltung das seit Anfang an geltende Motto „Genieße den Moment“ (er-)leben können. Das gilt bis zum nächsten Montag indes nicht nur für Musikfans, die durch insgesamt zehn Bands verwöhnt werden, sondern auch für Familien, auf die – wie immer – ein umfangreiches Rahmenprogramm wartet. Auf dem Goldgelb-Acker geht’s jeden Tag um 15 Uhr los, das Festivalgelände öffnet um 17 Uhr, die erste Band beginnt um 18.30 Uhr, die zweite um 21 Uhr (sonntags 18 und 20.30 Uhr). Den Auftakt am Donnerstag bestreitet der Country Rocker Pez, ehe Willy and the poor boys die Songs der Creedence Clearwater Revival Band aufleben lassen.