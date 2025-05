Goldenes Klassentreffen: Samstagsunterricht, NC und lange Haare – Wie war das Abi vor 50 Jahren?

1 Roland Karpentier und Petra von Sobbe haben vor 50 Jahren Abitur gemacht. Foto: Roberto Bulgrin

Sie haben vor einem halben Jahrhundert Abitur gemacht. In Esslingen treffen sich Absolventen des Georgii-Gymnasiums zum Klassentreffen und erinnern sich.











Auch nach 50 Jahren muss Petra von Sobbe nach ihrem Abizeugnis nicht lange suchen. 1975 hat sie in der Klasse 13c am Esslinger Georgii-Gymnasium ihr Abitur bestanden. Jetzt gibt es ein Klassentreffen, das Bernhard Kciuk organisiert hat. Viele der ehemaligen Schulkameraden sehen sich nach fünf Jahrzehnten zum allerersten Mal wieder. Einer ihrer früheren Mitschüler ist Roland Karpentier, den in Esslingen viele kennen dürften. Als Pressesprecher und Leiter des OB-Büros war der 68-Jährige über viele Jahre so etwas wie die Stimme des Rathauses.