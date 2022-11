8 Neue Blätter im Bilderbuchherbst auf dem Radweg von Nellingen zum Scharnhauser Park. Foto: Ines Rudel

Ade November-Blues! Die dunklere Jahreszeit hat auch ihre hellen Seiten. Ines und Horst Rudel haben sie mit der Kamera eingefangen.















Link kopiert

Ach, Leute, jetzt hört doch auf mit der Diskriminierung und damit, die Jahreszeiten unterschiedlich zu bewerten! Weg mit „Alles neu macht der Mai“. Schluss mit Frühlingserwachen, Frühlingsgefühlen, Frühlingsfrische. Aufhören mit Knospen, Knollen, Blüten. Wer braucht denn so was? Es muss nicht immer Frühling sein. Der Herbst kann auch was. Und Eduard Mörike, unser viel gepriesener schwäbischer Heimatdichter, hatte eben ein schlechtes Timing. Er hatte den Frühling in seinem Gedicht „Er ist’s“ leider schon hofiert und dessen blaues Band salbungsvoll wehen lassen. Für den Herbst blieben nur zurückhaltendere Formulierungen übrig: „Im Nebel ruhet noch die Welt, noch träumen Wald und Wiesen“. Dabei hat der Herbst zwar keine Wonnemonate, kann dafür aber selbst ein Wonneproppen sein. Ines und Horst Rudel hatten ein Rendezvous mit der verkannten Jahreszeit und haben sie auf der Halbhöhe in Oberensingen, in Filderstadt, Neuhausen und anderen Orten im Kreis Esslingen getroffen. Herbst-Depressionen waren gestern. Heute ist der Herbst der neue und für manche auch der zweite Frühling.