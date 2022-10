Golden Heart Awards in New York

Topmodel Bella Hadid (rechts) mit Mama Yolanda Hadid bei den Golden Heart Awards in New York

Bei den Golden Heart Awards in New York zeigen sich viele bekannte Größen auf dem roten Teppich – darunter Bella Hadid und Jessica Alba. Wir haben die Bilder.















Supermodel Bella Hadid hat bei den Golden Heart Awards am Dienstagabend in New York mal wieder alle Blicke auf sich gezogen. Und das lag nicht nur an ihrem bezaubernden goldenen Glitzerkleid mit tiefem V-Ausschnitt, sondern auch daran, dass die 26-Jährige mit ihrer Mutter den roten Teppich betrat. Auch Mama Yolanda konnte mit ihrem eleganten und extraschicken Outfit mit Taillengürtel überzeugen.

Auch Patrick Harris vor Ort

Die 16. Golden Heart Awards, die in diesem Jahr von Schauspieler Billy Porter moderiert wurden, sammeln Spenden für eine New Yorker Non-Profit-Organisation, die Essen an chronisch erkrankte Menschen liefert. Vor allem während der Coronapandemie soll die Organisation „God’s Love We Deliver“ eine wichtige Stütze und Hilfe für die Betroffenen gewesen sein, heißt es in Medienberichten. Viele Stars nahmen die Einladung an und kamen am Dienstagabend ins berühmte Glasshouse nach Manhattan – darunter die Schauspieler Neil Patrick Harris, Jessica Alba und Alan Cumming oder Designer Michael Kors.

Preise gingen unter anderem an Huma Abedin, eine politische Mitarbeiterin in Hillary Clintons Wahlkampfteam 2016 und Jessica Alba.