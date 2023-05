1 Seinen Lebensrhythmus gibt die Musik vor: Götz Wendlandt, bekannt aus Funk, Fernsehen und dem Oscar`s, wird 90 Jahre alt. Foto: Ines Rudel

Götz Wendlandt musste sich in den kargen Kriegs- und Nachkriegsjahren durchboxen. Später ist er vor Gunter Sachs und Tina Onassis, bei der Ratesendung „Dalli Dalli" und im Oscar's in Esslingen aufgetreten. Nun wird der Berufsmusiker 90 Jahre alt.















Einen Computer hat er nicht. Nur ein Handy. Und ein Keyboard. Das steht zwar in einer Ecke seiner Wohnung in Stuttgart-Vaihingen, doch es ist der Mittelpunkt seines Lebens. Er spielt täglich darauf. Ohne Musik geht gar nichts. Sie war immer da. Die Töne haben Götz Wendlandt stets begleitet – bei seinen Konzerten vor Promis, seinen Auftritten in der Ratesendung „Dalli Dalli“, seinen Liveevents im Oscar’s in Esslingen. Gespielt und gesungen hat er viel. Die Melodien seines eigenen Lebens waren gemischt – harmonisch und dissonant, klangvoll und schräg, getragen und vibrierend. An diesem Freitag, 12. Mai, feiert er seinen 90. Geburtstag – in einem Restaurant in einem Esslinger Stadtteil.