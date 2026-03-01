Göppinger Star in den USA: Mimi Kraus und sein amerikanischer Handballtraum

1 Michael „Mimi“ Kraus beim Abschiedsspiel von Pascal „Pommes“ Hens im April 2025 – jetzt spielt er in den USA. Foto: IMAGO/Niklas Heiden

Michael „Mimi“ Kraus fügt seiner Handballkarriere einen exotischen Abstecher hinzu. Der Göppinger Weltmeister ist für den Los Angeles Team Handball Club am Ball. Was steckt dahinter?











Er hat in Württemberg für Frisch Auf Göppingen, den TVB Stuttgart und die SG BBM Bietigheim gespielt. Zudem in der Bundesliga für den TBV Lemgo und den HSV Hamburg, mit dem er 2013 die Champions League gewann. Nun hat Michael „Mimi“ Kraus seiner Vita noch einen exotischen Abstecher hinzugefügt. Im Alter von 42 Jahren spielt er für den Los Angeles Team Handball Club und lebt seinen amerikanischen Handballtraum.