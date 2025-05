Göppinger Handballer schlagen HC Erlangen: Nicht schön, aber spannend – Frisch Auf siegt im Abstiegskrimi

15 Trainer Ben Matschke und seine Spieler bejubeln den Heimsieg gegen den HC Erlangen. Foto: Pressefoto Baumann

Handball-Leckerbissen sehen anders aus, aber wer auf Spannung, Kampf, Härte und Leidenschaft seht, der kam beim 25:24 im Bundesligaduell Frisch Auf Göppingen gegen HC Erlangen voll auf seine Kosten.











Abstiegskampf ist nicht schön, aber Abstiegskampf kann so spannend sein. Die Handball-Bundesligapartie zwischen Frisch Auf Göppingen und dem HC Erlangen war ein Paradebeispiel dafür. Nach einem extrem intensiven Spiel mit drei Roten Karten für Nikolai Link (50.), Marko Bezjak (55./beide HCE) und Göppingens Josip Sarac (53.) gewann das Team von Trainer Ben Matschke vor 4500 Zuschauern in der EWS-Arena mit 25:24 (14:9).

Schützenhilfe für TVB und SG BBM

Durch den Heimsieg wird Frisch Auf nichts mehr mit dem Abstieg zu tun bekommen und leistete zudem dem TVB Stuttgart und vor allem der SG BBM Bietigheim Schützenhilfe. „Ein Riesenkompliment an meine Mannschaft für diesen verdienten Sieg. Wir haben auf unfassbar hohem Niveau verteidigt, hätten das Spiel aber viel früher entscheiden können“, sagte Matschke.

Dass es aber bis zum erlösenden 25:23 durch den starken 20-jährigen Spielmacher Elias Newel 17 Sekunden vor Schluss spannend blieb, lag an den wieder einmal zu wenigen Torwartparaden des Duos Tibor Ivanisevic/Bart Ravensbergen (zusammen fünf/Erlangen 13) und den vielen vergebenen Chancen, vor allem frei vom Kreis. Speziell Ymir Gislasen leistete sich zu viele Fahrkarten.

Schiller bester Werfer

Der Frisch-Auf-Kapitän packte dafür gemeinsam mit seinen Kollegen Victor Klöve und David Schmidt in der Abwehr überragend zu und bügelte damit die Rückschläge im Angriff immer wieder aus. Beste Werfer waren Marcel Schiller (6/2) und Oskar Sunnefeldt (5), für Erlangen traf der in der WM-Pause nachverpflichtete Viggo Kristjansson (7/2) am besten.

Für Frisch Auf steht nach der Länderspielpause als nächstes das Derby bei der SG BBM Bietigheim an (16. Mai, 19 Uhr). HCE-Trainer Johannes Sellin wünschte seinem Kollegen Matschke besonders für dieses Spiel gegen den direkten Konkurrenten nach der Pressekonferenz viel Glück – was keinen überraschte.

Torschützen

FAG Schiller 6/2, Sunnefeldt 5, Flodman 3, Newel 3, Gislason 2, Sarac 2, Schmidt 2, Jurmala 1, Klöve 1.

HCE Kristjansson 7/2, Kos 5, Gebala 4, Bissel 3, Olsson 3, Nissen 1, Scheerer 1.

Rückrunden-Ergebnisse und -Termine

Bundesliga

MT Melsungen – Frisch Auf 30:23, Frisch Auf – ThSV Eisenach 31:27, Frisch Auf – SC Magdeburg 25:28, Rhein-Neckar Löwen – Frisch Auf 29:28, Frisch Auf – SG Flensburg-Handewitt 27:27, HSG Wetzlar – Frisch Auf 30:26, Frisch Auf – SC DHfK Leipzig 29:27, TSV Hannover-Burgdorf – Frisch Auf 30:36, Frisch Auf – THW Kiel 29:36, HSV Hamburg – Frisch Auf 31:30, Frisch Auf – HC Erlangen 25:24, SG BBM Bietigheim – Frisch Auf (16. Mai, 19 Uhr), Frisch Auf – Füchse Berlin (19. Mai, 19 Uhr), VfL Gummersbach – Frisch Auf (28. Mai, 19 Uhr), 1. VfL Potsdam – Frisch Auf (31. Mai, 19 Uhr), Frisch Auf – TVB Stuttgart (5. Juni, 19 Uhr), TBV Lemgo Lippe – Frisch Auf (8. Juni, 15 Uhr). (jüf)