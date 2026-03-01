Göppingen siegt in Hannover: Ein nahezu perfekter Frisch-Auf-Auftritt
1
Elias Newel setzt sich gegen Marian Michalczyk durch – der Göppinger Spielmacher zeigte eine überragende Leistung in Hannover. Foto: IMAGO/Jan Guenther

Top Abwehr mit gutem Torwart, eine klasse Wurfquote und ein überragender Elias Newel sorgen für ein 28:22 von Frisch Auf Göppingen in Hannover – und nach 2:18 Punkten für einen Sieg.

Es gibt bestimmte Orte, die liegen bestimmten Mannschaften: Die ZAG-Arena gehört für Frisch Auf Göppingen mit Sicherheit dazu. Vergangenen April beendete das Team von Trainer Ben Matschke dort eine Horrorserie von 25 Auswärtsspielen ohne Sieg mit einem 36:30. Diesen Sonntag schaffte der Handball-Bundesligist wieder – genauso überraschend – ein 28:22 (15:11) bei der TSV Hannover-Burgdorf und konnte nach zehn Spielen ohne doppelten Punktgewinn (2:18 Zähler) endlich wieder jubeln. Den letzten Sieg hatte es am 13. November 2025 (34:30 gegen den HSV Hamburg) gegeben.

