Nach Bluttat in Eislingen womöglich auch Schuss in Donzdorf Wird die Region etwa zum Wilden Westen?

Ein beunruhigender Trend: Die Schüsse auf eine 21-Jährige in Eislingen im Kreis Göppingen sind nicht die einzigen in den vergangenen Monaten in der Region. Und es gibt möglicherweise einen weiteren Vorfall in Donzdorf.