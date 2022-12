1 Die Feuerwehr hat aus der Fils den Leichnam einer Frau geborgen (Symbolfoto). Foto: IMAGO/MedienServiceMüller/IMAGO/Medien Service Mueller I Oliver Mueller

Die Polizei hat in Göppingen eine Leiche aus der Fils geborgen. Laut Polizeiangaben handelt es sich dabei um eine 87-jährige Frau. Die Feuerwehr barg den Leichnam. „Wir gehen nach ersten Ermittlungen von einem Unfall aus, Hinweise auf Fremdeinwirkung gibt es bisher nicht“, erklärte ein Sprecher. In einer Mitteilung hieß es außerdem, dass die Frau am Nachmittag vermisst wurde.