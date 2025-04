GNTM 2025: Wer ist raus? (Folge 16)

1 Heidi Klum mit GNTM-Dauergast Thomas Hayo. Foto: ProSieben/Max Montgomery

Ein bekanntes Gesicht kehrt zurück: Creative Director und ehemaliger GNTM-Juror Thomas Hayo stattet Heidi Klums Nachwuchsmodels auch in dieser Staffel einen Besuch ab. „Diese Woche wird’s dreckig und wild!“, kündigt Heidi vielversprechend an.

GNTM 2025: So war die 16. Folge

Abenteuer mit Zeltlager-Flair: In Folge 16 brechen die Models zu einem Roadtrip in die Wüste auf – inklusive echtem Camp-Feeling. Der erste Stopp: ein stilechtes Diner am Straßenrand. Dort warten nicht nur Burger und Milchshakes, sondern auch eine besondere Challenge. Denn hier entscheidet sich, wer am Ziel ein fertig aufgebautes Zelt vorfindet – und wer sein Nachtlager selbst errichten muss. Dafür formieren sich die Models in kleinen Gruppen und treten im College-Look mit Jacken und Caps vor die Kamera von Fotograf Thomas Hayo.

Ungewohnte Nächte im Zelt: Die Models verbringen die Nacht vor dem Shooting gemeinsam mit Heidi Klum und Thomas Hayo im Zeltlager – für einige eine Herausforderung. Nicht jedem liegt das Outdoor-Abenteuer: „Campen ist nicht so mein Ding“, gesteht Pierre offen.

Wüsten-Action mit Film-Flair: Beim Shooting in der kargen Wüstenkulisse sind nicht nur Teamgeist, sondern auch Durchhaltevermögen gefragt – denn Kälte, Wind und aufwirbelnder Staub fordern die Models heraus. Starfotograf Mario Schmolka setzt die Kandidatinnen und Kandidaten auf kultigen Fahrzeugen aus dem Filmklassiker „Mad Max“ in Szene. Heidis Anspruch an die Aufnahmen ist klar: „Man muss das Feuer in den Augen sehen! Meine Boys und Girls sollen beweisen, dass sie in dieser postapokalyptischen Welt bestehen können und dabei natürlich top aussehen“.

Ein weiteres Casting in Folge 16

Große Chance für 6 Models: Der Schmuckhersteller Pandora lädt Eva, Katharina, Canel, Zoe, Josy und Magdalena zum Casting ein. Gesucht wird, so Head of Marketing Annemarie Besenthal, „eine authentische Persönlichkeit für die deutschlandweite ‚Be Love‘-Kampagne“. Im Mittelpunkt steht dabei eine ganz persönliche Frage: Was bedeutet Liebe für dich? Mit Offenheit und Herz sollen die Models im Casting überzeugen – eine emotionale Herausforderung, denn bei vielen rücken dabei die eigenen Familien und persönlichen Geschichten in den Fokus. Am kann Eva den Job für sich entscheiden.

GNTM 2025: Wer musste die Show in Folge 16 verlassen?

Für Faruk, Felix L und Svenja. war die Reise am Ende von Folge 16 zu Ende. Sie konnten die Jury leider nicht überzeugen.

Welche Female-Models sind noch dabei?

Aaliyah aus Hamburg (22 Jahre alt)

Canel aus Essen (26 Jahre alt)

Daniela aus Ostfildern (20 Jahre alt)

Eva aus Berlin (26 Jahre alt)

Josephine aus München (19 Jahre alt)

Katharina aus Wien, Österreich (24 Jahre alt)

Lisa aus Lasberg, Österreich (19 Jahre alt)

Magdalena aus Wien, Österreich (21 Jahre alt)

Xenia aus Loxstedt (26 Jahre alt)

Zoe aus Pulheim (19 Jahre alt)

Hier finden Sie alle Infos zu den weiblichen Models: Das sind die Top 26 Kandidatinnen bei GNTM 2025

Welche Male-Models sind noch dabei?

Eliob aus Tokio, Japan (29 Jahre alt)

Jannik aus Bad Segeberg (22 Jahre alt)

Kevin aus Wetzlar (24 Jahre alt)

Moritz aus Berlin (19 Jahre alt)

Nawin aus Freiburg (27 Jahre alt)

Pierre aus Wien, Österreich (22 Jahre alt)

Ray aus Hamburg (30 Jahre alt)

Samuel aus Köln (23 Jahre alt)

Hier finden Sie alle Infos zu den Male-Models: Das sind die Top 25 Kandidaten bei GNTM 2025

Diese Female-Models sind bereits raus

Jessica aus Beckenried, Schweiz (21 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 5)

Leila aus Fürth (22 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 5)

Marlene aus Mannheim (22 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 5)

Marie aus Ehrenkirchen (21 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 5)

Angelina aus Kempten (20 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 5)

Lucia aus Hannover (21 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 7)

Natali aus Frankfurt am Main (25 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 7)

Stella aus Berlin (23 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 7)

Valeria aus Oldenburg (21 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 7)

Jule aus Stuttgart (19 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 9)

Laura aus Holzkirchen (25 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 11)

Safia aus Dortmund (24 Jahre alt, verließ die Show aus gesundheitlichen Gründen in Folge 11)

Katrin aus Berlin (56 Jahre alt, verließ die Show freiwillig in Folge 13)

Lulu aus Berlin (32 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 13)

Annett aus Stapelfeld (46 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 14)

Svenja aus Hamburg (24 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 16)

Diese Male-Models sind bereits raus

Enis aus Schweinfurt (23 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 6)

J. J. aus Mönchengladbach (34 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 6)

Konstantin aus Möhringen (23 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 6)

Gabriel aus Vira, Schweiz (23 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 8)

Felix F. aus Stuttgart (27 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 8)

Christian aus Kärnten, Österreich (23 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 8)

Felix S. aus Wien, Österreich (30 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 10)

John aus Olching (25 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 10)

Ryan aus Landshut (22 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 10)

Tim aus Berlin (19 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 12)

Lian aus Bern, Schweiz (21 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 12)

Mattes aus Alpen (38 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 12)

Alex aus Landshut (24 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 13)

Keanu aus München (24 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 14)

Ethan aus Düsseldorf (19 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 15)

Faruk aus Bergkamen (21 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 16)

Felix L. aus Wien, Österreich (21 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 16)

Im TV und im Stream: Hier können Sie GNTM 2025 schauen

Seit dem 13. Februar 2025 läuft die 20. Staffel von „Germany’s Next Topmodel“ auf ProSieben und im Livestream auf Joyn. In den ersten sechs Wochen gab es pro Woche zwei Folgen:

Mittwochs, 20:15 Uhr – Fokus auf die männlichen Kandidaten

Donnerstags, 20:15 Uhr – Fokus auf die weiblichen Kandidatinnen

Seit der 13. Folge (27. März 2025) treten alle Models gemeinsam an. Ab dann wird nur noch eine Folge pro Woche ausgestrahlt – immer donnerstags um 20:15 Uhr. Verpasste Episoden sind später auf Joyn abrufbar.