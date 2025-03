GNTM 2025: Wer hat ein Umstyling bekommen?

10 Die Tränen kullern bei Zoe, die einen Kurzhaarschnitt geschnitten bekommt. Foto: ProSieben

Die beliebteste Folge bei „Germany’s Next Topmodel“ auf ProSieben ist in jeder Staffel das Umstyling. Wir verraten, wer von Heidi Klum eine neue Frisur verpasst bekommt und warum Klaas Heufer-Umlauf seine Finger im Spiel hatte.











Link kopiert

„Extensions!“, dieses Stoßgebet schicken fast alle der 17 auserwählten Kandidatinnen bei „Germany’s Next Topmodel“ (kurz: GNTM) in der großen Umstyling-Folge zum Himmel – oder eher Richtung Heidi Klum. Denn sie entscheidet, wer sich von der heiß geliebten Mähne trennen oder von naturblond zu rot wechseln muss. Heidi Klum, die ihrem eigenen Look seit vielen Jahren eisern treu ist, hat eine diebische Freude daran, ihre Models zu verändern. Und, wenn man ehrlich ist, nicht immer zum Besten.

Natürlich tue sie das nicht, um die Models zu quälen, wie sie zu Anfang der Folge erklärt, sondern um ihnen mehr Chancen in der Mode-Branche zu ermöglichen. Doch keines der Models wünscht sich wirklich eine größere Typveränderung, niemand sehnt sich nach einem Kurzhaarschnitt. Womit die meisten dagegen gut leben könnten, wäre eben eine Haarverlängerung.

Doch die vielen Blondinen unter den Kandidatinnen ahnen es bereits – sie sehen sich zu ähnlich. Und so muss zuerst Zoe dran glauben, deren Heidi höchstpersönlich den Zopf abschneidet.

Heidi Klum und Klaas Heufer-Umlauf verpassen Magdalena eine neue Frisur.

Eine besondere Überraschung hat Heidi Klum sich für Magdalena überlegt: Moderator Klaas Heufer-Umlauf, der nach eigener Aussage eine drei Jahre dauernde Friseurausbildung genossen, dann aber nie wieder geschnitten hat, soll dem angehenden Model eine neue Frisur verpassen. „Wir wollen ja eine Veränderung – das krieg ich hin“, sagt dieser selbstbewusst und schnipp-schnapp sind die schönen langen Haare ab. Während Klaas und Heidi großen Spaß an ihrer Aktion haben, schaut Magdalena skeptisch. Dass allerdings die schief geschnittene Frisur von Klaas das kleinere Übel war, ahnt sie erst kurz darauf. Denn als eine professionelle Friseurin übernimmt, wird es richtig kurz. Der Pony ist dann endgültig zu viel – bei Magdalena kullern die Tränen.

Jule, die bereits Schwierigkeiten mit ihrem extravaganten Make-Up hatte, ist auch nicht glücklich darüber, dass ihre blonden Haare mit Farbe bepinselt werden. Strahlende Augen gibt es dagegen bei den Auserwählten, die tatsächlich Haarverlängerungen bekommen. Einzig Safia mag ihre Naturlocken und befürchtet, dass die Extensions zu künstlich wirken könnten. Zu dieser Befürchtung hätte die ehemals brünette Katharina allerdings mehr Grund, die plötzlich eine orangene Haarpracht hat.

Am härtesten trifft es aber doch Zoe, deren Haare raspelkurz geschnitten wurden. „Ich muss mich daran gewöhnen“, sagt sie bedrückt. „Ich muss mich von meinem alten Ich verabschieden.“ Doch was tut man nicht alles, um „Germany’s Next Topmodel“ zu werden.