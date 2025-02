GNTM 2025: Diese Reality-Stars sind mit dabei

1 Unterstützte Heidi in Folge 2 bei "Germany's Next Topmodel" 2025: Naomi Campbell Foto: ProSieben/Nadine Rupp

Bei "Germany's Next Topmodel" sind dieses Jahr gleich 2 bekannte TV-Gesichter mit dabei. Wer die beiden sind ob ob sie in die nächste Runde kommen, erfahren Sie im Artikel.











Zwei bekannte Reality-Stars wagen sich ins Model-Business: In der neuen Staffel von "Germany’s Next Topmodel" stehen nicht nur Nachwuchsmodels im Rampenlicht, sondern auch zwei Gesichter, die bereits aus anderen TV-Formaten bekannt sind.

Kommen diese beiden Reality-Stars in die nächste Runde?

Im Video sehen Sie, welche Reality-TV-Darsteller bei "Germany's Next Topmodel" ihr Glück versuchen und ob die beiden die Castingrunde überstehen:

Über Jona und Ryan

Jona tauchte erstmals 2021 in dem Format "Die Bachelorette" auf. In der Staffel kämpfte er um das Herz von Bachelorette Maxime. Zu seinen bisherigen Formaten gehören unter anderem auch "Gremany Shore" und "Forsthaus Rampensau". Ryan polarisierte bei "Are You The One?" und tauchte etwas später auch bei "Ex on the Beach" auf, wo er die Villa allerdings schnell verlassen musste.