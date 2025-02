GNTM 2025: Heidi & Naomi fordern beim Casting mehr Haut

1 Naomi Campbell ist als Gastjurorin beim Männercasting von "Germany's Next Topmodel" 2025 mit dabei. Foto: ProSieben/Nadine Rupp

In der neuen Staffel von „Germany’s Next Topmodel“ richten sich Heidi Klum und Naomi Campbell mit einer klaren Aufforderung an die männlichen Kandidaten: Mehr Haut zeigen. Ob beim Laufstegtraining oder in beim kleinen Portrait-Shooting – die Teilnehmer sollen sich selbstbewusst präsentieren und ihren Körper in Szene setzen.

GNTM 2025: "Du hast viel zu viel an!"

Heidi Klum und Gastjurorin Naomi Campbell sind sich beim Casting in München einig: Sie wollen mehr Haut sehen und damit einen Blick auf die Bodys der männlichen Kandidaten werfen.

Wann läuft GNTM 2025?

Die 20. Staffel von „Germany's Next Topmodel“ startete am 13. Februar 2025 auf ProSieben. In den ersten sechs Wochen werden zwei Folgen pro Woche ausgestrahlt:

Mittwochs um 20:15 Uhr: Folgen mit den männlichen Kandidaten.

Donnerstags um 20:15 Uhr: Folgen mit den weiblichen Kandidatinnen.

Ab der 13. Folge, die am 27. März 2025 ausgestrahlt wird, treten alle verbleibenden Models gemeinsam auf, und es gibt nur noch eine Folge pro Woche, jeweils donnerstags um 20:15 Uhr. Zusätzlich zur TV-Ausstrahlung können alle Folgen auch auf der Streaming-Plattform Joyn live verfolgt oder nachträglich angesehen werden.

Das ist Naomi Campbell

Naomi Campbell ist eine britische Supermodel-Ikone und zählt seit den 1980er-Jahren zu den erfolgreichsten Models der Welt. Sie wurde 1970 in London geboren und startete ihre Karriere bereits mit 15 Jahren. Als eines der ersten schwarzen Models auf den Covern von Vogue und Time Magazine brach sie Barrieren in der Modebranche. Neben ihrer Modelkarriere ist Naomi Campbell auch als Schauspielerin, Sängerin und Unternehmerin aktiv. Sie hat mit den größten Designern und Marken der Welt zusammengearbeitet, darunter Versace, Chanel, Dolce & Gabbana und Prada. Zudem engagiert sie sich sozial, unter anderem mit ihrer Stiftung Fashion for Relief, die Gelder für wohltätige Zwecke sammelt. Campbell ist bekannt für ihre starke Persönlichkeit, ihre Disziplin und ihren Perfektionismus.