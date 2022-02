4 Kashmira, Amaya und Vanessa (von links) sind drei der 31 Kandidatinnen der neuen Staffel von „Germany’s Next Topmodel“. Foto: ProSieben/Richard Hübner

Ab dem 3. Februar sucht Heidi Klum wieder „Germany’s Next Topmodel“. Auch drei Kandidatinnen von hier machen mit: Kashmira aus Winnenden, Amaya aus Böblingen und Vanessa aus Metzingen.















Link kopiert

Stuttgart - Heidi Klum sucht wieder „Germany’s Next Topmodel“ (GNTM) und der Großraum Stuttgart ist in diesem Jahr stark vertreten. Gleich drei Kandidatinnen kommen aus einem Ort rund um die Landeshauptstadt.

Die 20-jährige Kashmira wohnt in Winnenden. Sie ist die Älteste von insgesamt vier Geschwistern. Ihre Familie hat ihre Wurzeln in Sri Lanka. Kashmira studiert Wirtschaftsingenieurwesen. In ihrer Freizeit tanzt und fotografiert sie gerne. Sich selbst beschreibt Kashmira als offen, optimistisch und verträumt. Warum sie bei Heidi Klums Modelshow mitmacht? „Seit ich ein kleines Kind bin, träume ich schon davon, in extravaganten Kleidern über den Laufsteg zu laufen und vor der Kamera zu posen“, zitiert ProSieben die junge Frau. „Ich will zeigen, dass man auch mit einem süßen Gesicht vielfältig sein kann.“ Dafür will sie bei GNTM immer 100 Prozent geben.

Amaya aus Böblingen ist eine Sportskanone: Seit die 18-Jährige sechs Jahre alt ist, spielt sie Handball und tanzt. Wenn sie nicht Sport treibt, unternimmt Amaya gerne etwas mit ihren Freunden. Die 18-Jährige macht eine Ausbildung zur Kauffrau für Büromanagement. Ihr großer Traum sei es, einmal das Cover der „Vogue“, „Cosmopolitan“ oder „Sports Illustrated“ zu zieren, heißt es auf der GNTM-Webseite über sie. „Ich will ‚Germany’s Next Topmodel’ werden, weil ich einen bedeutenden Fingerabdruck auf der Welt hinterlassen will, indem ich andere inspiriere und ermutige, genauso wie ich an ihre Träume zu glauben.“

Lesen Sie aus unserem Angebot: Start, Sendezeit, alle Teilnehmerinnen – die Infos zur 17. Staffel von „Germany’s Next Topmodel“

Vanessa ist 20 und wohnt in Metzingen, der Modestadt am Rande der Schwäbischen Alb. Sie macht eine Ausbildung zur Industriekauffrau. In ihrer Freizeit treibt sie gerne Sport, fotografiert und trifft sich mit Freunden. Vanessas Modeltraumjob ist es, mal auf einer Fashion Week zu laufen oder das Cover eines großen Magazins zu zieren. „Ich will ‚Germany’s Next Topmodel’ werden, weil das Modeln meine große Leidenschaft ist. Aufgrund meines besonderen Erscheinungsbilds und meiner starken Persönlichkeit unterscheide ich mich von anderen.“

In diesem Jahr will Heidi Klum noch mehr auf ein diverses Kandidatinnenfeld setzen – neben „Curvy“- und „Petite“-Models gibt es auch Teilnehmerinnen, die älter sind als die Modelmama selbst.