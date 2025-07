Glücksspiel: Spieler aus Deutschland und Finnland teilen sich Eurojackpot

1 Im Eurojackpot lagen 113 Millionen Euro. Nach zehn Ziehungen ohne Hauptgewinn gibt es nun mindestens zwei Gewinner. (Archivbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa

113 Millionen Euro waren im Eurojackpot. Er ist geknackt. Ein satter Millionengewinn geht sogar nach Deutschland.











Helsinki/Münster - Der mit 113 Millionen Euro gefüllte Eurojackpot ist zur Hälfte in Deutschland geknackt worden. Ein Lottospieler oder eine Spielgemeinschaft, die den Lottoschein in Sachsen-Anhalt abgegeben haben, teilen sich den Hauptgewinn mit einem oder mehreren Tippern aus Finnland. Sie sind nun um jeweils rund 58 Millionen Euro reicher. Das teilte Westlotto am Abend nach der Ziehung der Zahlen mit.

Wer sich nach zehn Ziehungen ohne Hauptgewinn nun freuen kann, ist noch nicht klar. Der in Deutschland abgegebene Spielschein sei anonym, also ohne Lotto-Kundenkarte, in einer Lotto-Verkaufsstelle gespielt worden, teilte Lotto Sachsen-Anhalt mit. "Möglich, dass der Gewinner oder die Gewinnerin derzeit gerade im Sommerurlaub ist."

Das waren die Gewinnzahlen

Die Gewinnzahlen: 7, 8, 13, 29, 36 plus die Eurozahlen 4 und 8. Der Spielschein, der den Millionen-Gewinn in Deutschland einbrachte, gelte für mehrere Ziehungen und mehrere Wochen, hieß es. Im besten Fall könnten sich der oder die Glückspilze also noch einmal freuen. "In den nächsten Wochen können weitere Gewinne dazukommen. Der Spieleinsatz lag bei 65 Euro", so Lotto-Sachsen-Anhalt.

Der Spieler oder die Spielgemeinschaft haben drei Jahre Zeit, sich zu melden. "Nach 2018 und 2023 ist es das dritte Mal, dass der Jackpot bei Eurojackpot in Sachsen-Anhalt geknackt wurde", wurde Lotto-Geschäftsführer Stefan Ebert in einer Mitteilung zitiert.

So funktioniert der Eurojackpot

Die Gewinnwahrscheinlichkeit beim Eurojackpot mit 19 Teilnehmerländern liegt bei 1 zu 140 Millionen. Spieler tippen zunächst 5 Zahlen aus 50 und anschließend die Eurozahlen, also 2 aus 12.