Glücksspiel: 120 Millionen: Lotto-Gewinner hat sich bisher nicht gemeldet

1 Der Eurojackpot ist geknackt worden. (Symbolbild) Foto: Thomas Banneyer/dpa

Auf eine glückliche Person in Berlin warten 120 Millionen Euro, sie hat den Eurojackpot geknackt. Welchen Betrag hat der Lotto-Spieler oder die Lotto-Spielerin eingesetzt?











Link kopiert

Berlin - Mit den Gewinnzahlen 7, 8, 31, 32, 33 und den Eurozahlen 10 und 11 hat eine Person aus Berlin den mit 120 Millionen Euro gefüllten Eurojackpot gewonnen. Unklar ist aber, ob die Person schon von ihrem großen Glück weiß: Bislang habe sich die Person nicht gemeldet, sagte ein Sprecher von Lotto Berlin der Deutschen Presse-Agentur. Die Ziehung fand am Dienstag im finnischen Helsinki statt.

Der Spieler oder die Spielerin habe einmalig neun Tipps im Wert von 19 Euro bei einer Annahmestelle in Charlottenburg-Wilmersdorf abgegeben, sagte der Sprecher. Neben den 120 Millionen Euro habe die Person noch vier zusätzliche Gewinne erzielen können. Der Gewinn werde frühestens nach einer Woche ausbezahlt. Es ist bereits das zweite Mal, dass der Gewinn in Höhe von 120 Millionen Euro im Eurojackpot nach Berlin gegangen ist.

Im Juli 2022 wurde erstmals der Eurojackpot mit dem Höchstwert von 120 Millionen Euro geknackt. Der Gewinn ging damals nach Dänemark. Im November 2022 gelang dies dann einem Berliner. Die Gewinnwahrscheinlichkeit beim Eurojackpot liegt bei 1 zu 140 Millionen.