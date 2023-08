Carillonneure geben den Ton an

Glockenspiel-Festival in Esslingen

1 Das Glockenspiel des Alten Rathauses hat beim Festival im September einen großen Auftritt. Foto: Roberto Bulgrin

Ungewöhnliche Klangkombinationen sind beim Glockenspiel-Festival in Esslingen zu hören. Aber Carillonneure verwandeln die vertrauten Töne des Musikinstruments auch in völlig neu arrangierte Weisen.















Diesen Termin hängt Esslingen gerne an die große Glocke: Am Wochenende vom 9. und 10. September swingt die Neckarstadt im kunstvoll veränderten Sound des Glockenspiels am Alten Rathaus. Internationale Künstler sorgen beim Glockenspiel-Festival für eine ganz besondere Note.