1 Ein strahlender Cornelius Hauptmann feiert Geburtstag. Foto: Roberto Bulgrin

Der Opernsänger Cornelius Hauptmann konnte seinen 70. Geburtstag nur in kleinem Kreis feiern. Freunde hatten sich aber etwas Besonderes ausgedacht: ein Glockenkonzert.

Esslingen - Er war auf vielen großen Bühnen dieser Welt zu Gast: Ob in Amsterdam, Paris, Madrid, Jerusalem und Lissabon, in Japan, Mexiko und Abu Dhabi – überall wurde der Opern- und Konzertsänger Cornelius Hauptmann mit Applaus bedacht. Bedeutende Dirigenten wie Bernstein, Gardiner, Hollreiser, Mehta, Haenchen, Nagano, Masur und Piollet wussten seine markante Bassstimme zu schätzen – ein erfülltes Leben mit der Musik und für die Musik, für das er sich noch allerhand vorgenommen hat. Nach langen Wanderjahren im Dienste der Kunst hat Hauptmann seinen Lebensmittelpunkt inzwischen wieder in Esslingen gefunden. Hier ist er aufgewachsen, hier ging er am Georgii-Gymnasium zur Schule, hier ist er die ersten Schritte auf dem Weg zur großen Karriere gegangen. Und hier hat er viele Freunde. Manche kennt er seit Kindertagen, andere hat er in jüngerer Zeit hinzugewonnen. Einige von ihnen bereiteten ihm an diesem Montag eine besondere Freude: Zu seinem 70. Geburtstag überraschten sie ihn mit herzlichen Glückwünschen – und mit einem Glockenspielkonzert vor dem Alten Rathaus, das seine Lebensgefährtin Marit Bonerewitz im Geheimen organisiert hatte.