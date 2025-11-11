Global Player in Ostfildern: Reiseführer aus Ostfildern im Trend – „Junge Leute sind buch-affin“
6
Die Verlegerin Stephanie Mair-Huydts will den Menschen Lust aufs Reisen machen. Foto: Markus Brändli

Jeder zweite verkaufte Reisebuchführer kommt aus Ostfildern. Mit innovativen Konzepten erreicht Verlegerin Stephanie Mair-Huydts ein breites Publikum.

In Zeiten, da Print-Produkte von digitalen Medien vielfach überholt werden, boomen die Reiseführer des Verlags MairDumont in Ostfildern. Die Verlegerin Stephanie Mair-Huydts weckt mit neuen Formaten die Lust an gedruckten Reiseführern. Als Global Player ist der Verlag auf dem internationalen Markt sehr erfolgreich. Dennoch setzt das Unternehmen auf den Standort. „Wir fühlen uns in Kemnat verwurzelt.“

