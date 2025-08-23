100 Jahre Festo: Eine Firma, die das Spektakel liebt

11 Während der gesamten Jubiläumsfestwoche im Juli flogen Festo-Heißluftballons, darunter auch ein sogenannter Upside-down-Ballon – das blieb in der Region nicht unbemerkt. Foto: Festo

Das Esslinger Unternehmen Festo ist ein Global Player – und vielen Menschen im Landkreis ein Begriff, obwohl die Produkte ihnen nicht im Alltag begegnen. Nun feiert es 100-Jähriges.











Als praktisch im engeren Sinne kann der Jubiläumscoup von Festo nicht bezeichnet werden. Die „Incredible Machine“, die das Esslinger Unternehmen im Frühjahr auf der Hannover Messe vorgestellt hat, stellt kein Produkt her. Vielmehr soll sie den Beobachtern Vergnügen bereiten. Mit solchen Erfindungen macht der Automatisierungsspezialist gerne ein breites Publikum auf sich aufmerksam.