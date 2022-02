Naturschützer fordern Tempolimits in Stuttgart Nicht nur der VfB hat ein Wildtier-Problem

Füchse zerlegen die Sitze in der Mercedes-Benz-Arena. Doch auch an anderen Stellen in der Stadt haben Verwaltung und Privatleute mit ungebetenen Besuchern zu tun. Die Naturschützer vom BUND fordern jetzt Tempolimits an Waldrändern.