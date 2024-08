Gleichberechtigung der Geschlechter: Nackte Brüste für alle

1 Demonstrierende in Berlin im Jahr 2021: „Brüste sind keine Belästigung der Allgemeinheit.“ Foto: imago images/Stefan Zeitz

Was unterscheidet Männer und Frauenbrüste? Der weibliche Busen, die Nippel sind sexualisiert und schambesetzt. Das war nicht immer so. Seit einiger Zeit gibt es wieder eine starke Bewegung für mehr Gleichheit und Freiheiten.











Angefangen hat es in einem Göttinger Hallenbad. Im Jahr 2021 zeigte sich eine nicht-binäre Person dort ohne Bikinioberteil. Da das Badepersonal in dem Gast eine Frau sah, erteilte es einen Schwimmbadverweis sowie Hausverbot wegen Oben-ohne-Badens. An einem Berliner Wasserspielplatz ist im selben Jahr Ähnliches geschehen. Berufen hatten sich die Behörden auf Paragraf 118 des Ordnungswidrigkeitengesetzes, wonach eine „grob ungehörige Handlung“ erfolgt sei. In beiden Fällen folgte Empörung, Feministinnen protestierten oben ohne in Berlin, skandierten: „Brüste sind keine Belästigung der Allgemeinheit.“ Warum sollen Frauenkörper, Frauenbrüste eine Ordnungswidrigkeit sein?