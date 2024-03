Gleich drei Feuerwehreinsätze in Leonberg: Rettungshubschrauber landet im Stadtpark

1 Zur Not wird umgeplant: Im Stadtpark landet am Samstag ein Rettungshubschrauber, der eigentlich woanders in die Stadt hätte müssen – dort gab es aber keinen Platz. Foto: Feuerwehr Leonberg

Ein Wasserrohr bricht, ein Rauchmelder geht los, ein Rettungshubschrauber landet: Die Leonberger Feuerwehr hatte am Samstag rund um das Leo-Center einiges zu tun.











Link kopiert

Rund um das Leo-Center ist am Samstagnachmittag viel Martinshorn zu hören und viel Feuerwehr mit Blaulicht zu sehen gewesen. Der Kommandant der Leonberger Feuerwehr, Wolfgang Zimmermann, erzählt von drei Einsätzen an diesem Tag. Erst um 22 Uhr hatten die Einsatzkräfte Feierabend.

So rückten die Helfer gegen 13 Uhr in das Ärztehaus gegenüber dem Einkaufszentrum in der Leonberger Straße aus. Der Grund war, dass in der Tiefgarage Hochwasser gemeldet worden war. Es stellte sich heraus, dass nach einem Rohrbruch in der Straße bei den Doppelparkern in der Grube das Wasser stand, berichtet Wolfgang Zimmermann. Fahrzeuge seien dort zu diesem Zeitpunkt keine geparkt gewesen. Weil sich vermutlich das Erdreich vollgesogen hatte, sei permanent Wasser in die Tiefgarage gelaufen, so Zimmermann. Das pumpte die Feuerwehr raus, ebenfalls waren die Stadtwerke vor Ort. Sowohl Karstadt als auch ein Wohnblock hätten zunächst kein Wasser mehr gehabt.

Vor der Landung ging ein Rauchmelder los

Parallel wurde die Feuerwehr in den Stadtteil Warmbronn gerufen, nachdem dort ein Rauchmelder schrillte. Ein Teil der Einsatzkräfte in der Leonberger Innenstadt sei daraufhin losgefahren, sagt Wolfgang Zimmermann. Der gegen 16.30 Uhr schließlich mit seinen Feuerwehrkollegen und der Polizei dafür sorgte, dass ein Rettungshubschrauber im Stadtpark einen Parkplatz fand. Wegen eines Notarzteinsatzes in der Ostertagstraße sollte der Helikopter eigentlich direkt vor Ort landen, was aber nicht möglich war.