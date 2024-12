Glatteisunfall bei Reichenbach: Von der Fahrbahn abgekommen und überschlagen

Nach Bluttat in Hochdorf Kundgebung gegen Gewalt und Hetze

In Hochdorf haben sich rund 400 Menschen getroffen, um gemeinsam an den gewaltsamen Tod eines Mitbürgers zu erinnern und für ein friedliches Zusammenleben zu werben. Die Mahnwache der AFD am Tatort wurde als fremdenfeindliche Hetze kritisiert.