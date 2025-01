Glatteis im Kreis Esslingen: Unfälle auf den Straßen und Verspätungen im Schulbetrieb

Esslinger Straße in Ostfildern Frau auf Überweg angefahren – Nach Unfall schwer verletzt in Klinik

Wohl wegen der tief stehenden Sonne hat am Dienstag eine 36-Jährige eine Fußgängerin auf einem Überweg am Kreisverkehr der Hindenburgstraße in Ostfildern (Kreis Esslingen) übersehen und angefahren. Die 59-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.