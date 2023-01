Glasfaserbetreiber Hello Fiber insolvent

1 Schnelles Internet für jedes Haus – das soll ein flächendeckendes Glasfasernetz ermöglichen. Foto: dpa/Uwe Anspach

Die Insolvenz von Hello Fiber hat sechs Gemeinden im Kreis Esslingen kalt erwischt: Aus dem geplanten Ausbau des Glasfasernetzes wird es vorerst nichts. Wie geht es nun weiter?















Link kopiert

Die Firma Hello Fiber ist nach gut einem Jahr auf dem Markt schon wieder Geschichte: Das Unternehmen Liberty Networks Germany hat für sein Tochterunternehmen Insolvenz angemeldet – die Glasfaseraktivitäten wurden deshalb bundesweit eingestellt. Als Gründe für das Aus werden veränderte gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen wie Inflation, Zinsniveau und steigende Ausbaukosten genannt. Die Pleite von Hello Fiber hat sechs Kommunen im Landkreis Esslingen kalt erwischt: Sie werden so schnell keine Anschlüsse ans schnelle Internet bekommen.