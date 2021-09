Glasfaserausbau in Köngen

1 Bereits von kommenden März an soll in Köngen mit dem Ausbau des Glasfasernetzes begonnen werden. Foto: dpa/Peter Kneffel

Nicht nur die Deutsche Glasfaser, auch die Telekom buhlen in Köngen um den Ausbau des Glasfasernetzes. Die Kommunalpolitiker unterstützen die Digitalisierung.















Köngen - Für die Digitalisierung der Gemeinde Köngen setzt sich Bürgermeister Otto Ruppaner auf vielen Ebenen ein. Dazu gehört für den technikaffinen Verwaltungschef auch der schnelle Ausbau des Glasfasernetzes. Nun kooperiert die Gemeinde mit zwei potenziellen Partnern, um das schnelle Internet in möglichst viele Häuser zu bringen. Vertreter der Telekom stellten am Montag im Gemeinderat ihre Ausbaupläne vor. Vor der Sommerpause hatte die Deutsche Glasfaser Holding bereits ihr Ausbaukonzept präsentiert. „Jetzt werden wir umschwärmt“, kommentierte der Verwaltungschef das Interesse. In der Gemeinde Köngen belebt die Konkurrenz das Internet-Geschäft.