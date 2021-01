1 Mit moderner Glasfasertechnik geht’s schneller im digitalen Netz. Foto: dpa

Die Telekom will für digitales Tempo in der Region sorgen. Allein in Esslingen sollen in den nächsten Jahren 10.500 Haushalte schnelles Internet bekommen. 1000 Kunden haben bereits Vorverträge für einen Glasfaser-Tarif unterschrieben.

Esslingen - Digitalisierung ist ein Gebot der Stunde, und Corona hat die Entwicklung mit Homeoffice und Homeschooling weiter beschleunigt. Doch in vielen Bereichen klaffen Bedarf und technische Möglichkeiten noch auseinander. Nun will die Telekom aufs Tempo drücken: Bis 2025 sollen 50 Prozent der Haushalte, alle Un­ternehmen und auch die Schulen in der Region schnell ins Internet kommen. Bis 2030 sollen dann 90 Prozent aller Haushalte Zugang zu einem Glasfaseranschluss haben. Zudem sollen 99 Prozent der Bevölkerung bis 2025 Mobilfunk im 4G/LTE-Tempo nutzen können. Außerdem ist geplant, ein leistungsstarkes 5G-Netz zügig aufzubauen. Das Ausbauprogramm zeigt auch vor Ort Wirkung: Allein in Esslingen sollen in den nächsten Jahren 10.500 Haushalte schnelles Internet bekommen. Mehr als 1000 Kunden haben sich per Vorvertrag bereits für einen Glasfaser-Tarif entschieden, um einen Anschluss an das Gigabit-Hochgeschwindigkeitsnetz der Telekom zu erhalten.