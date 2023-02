1 Das Gewerbegebiet Buchenteich ist Standort vieler kleiner und mittelgroßer Unternehmen. Doch auf schnelles Breitbandinternet warten die Firmen bislang vergebens. Foto: /Andreas Kaier

Der Breitbandausbau in den Aichwalder Ortsteilen geht voran: Bis Ende 2025 soll das schnelle Internet verfügbar sein. Doch ausgerechnet die Unternehmen am Ortsrand von Aichschieß will die Telekom nicht anbinden. Das sind die Gründe.















Link kopiert

Spätestens im Herbst will die Telekom damit beginnen, in den Aichwalder Ortsteilen Schanbach und Aichschieß Glasfaserkabel zu verlegen. Das Gewerbegebiet Buchenteich in Aichschieß soll dabei aber außen vor bleiben. Das hatte der Regiomanager Jürgen Wolf vom Infrastrukturbetrieb der Telekom bereits im Oktober vergangenen Jahres den Aichwalder Gemeinderäten eröffnet. Als Grund hatte Wolf damals die Lage des Gewerbegebiets etwas außerhalb des Ortes genannt und betriebswirtschaftliche Überlegungen angeführt. Die Telekom verlegt die Glasfaserkabel auf eigenwirtschaftlicher Basis – also ohne Anschlusskosten für die späteren Nutzer.