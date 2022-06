1 In Filderstadt besteht eine besondere Kooperation mit der Telekom. Foto: dpa/Armin Weigel

Die Menschen im Südwesten von Filderstadt-Sielmingen werden in absehbarer Zeit schnelleres Internet zur Verfügung haben. Wie in der jüngsten Sitzung des Filderstädter Gemeinderats bekannt geworden ist, sollen in Kürze südwestlich der Sielminger Hauptstraße, inklusive dem Gebiet Emerland, die Arbeiten für den Glasfaserausbau starten, als Teil einer vereinbarten Kooperation mit der Telekom zum flächendeckenden Ausbau der Glasfaserinfrastruktur in Filderstadt. „Insgesamt werden wir in Sielmingen an mehr als 770 Gebäuden mit 2119 Haushalten vorbeikommen“, sagte Jan Meier, der Geschäftsführer der Filderstadtwerke, in der Sitzung. Auf dem Weg werde man auch die Sielminger Schulen bedenken, außerdem bedarfsorientiert die Betriebe im Gewerbegebiet Emerland.

Baustart könnte im Herbst oder Winter sein

Das Ganze soll flott vonstattengehen. Die Ausschreibung ist noch vor der Sommerpause geplant, der Baustart könnte dann im Herbst oder Winter sein. Das Bauende soll Ende des Jahres 2023 erreicht werden. Vorgesehen ist eine konzertierten Aktion. Im Zuge der Glasfaserarbeiten sollen auch Seil- auf Straßenleuchten umgestellt und Veränderungen am Gas- und Stromnetz vorgenommen werden. „Teilweise werden die Gehwege hinterher eine bessere Qualität haben“, sagte Jan Meier.

Alles in allem wird die Stadt viel Geld in die Hand nehmen. Die Filderstadtwerke rechnen mit Investitionen in Höhe von knapp 5,5 Millionen Euro für den Glasfaserausbau. Für Gehwegsanierungen, auch das wurde in der Sitzung bekannt, werden 121 000 Euro fällig, und für das Mitverlegen von Straßenbeleuchtungskabeln und Masthülsen in einzelnen Straßenabschnitten kommen noch mal Kosten in Höhe von 455 000 Euro obendrauf.

Das Ziel: Flächendeckend schnelles Internet

Damit schreitet der Glasfaserausbau in Filderstadt weiter voran. Grundsätzlich soll das schnelle Internet in Filderstadt in absehbarer Zeit flächendeckend verfügbar sein. „Unser Ziel ist, bis 2030 in der Stadt 90 Prozent der Haushalte zu versorgen“, sagte Jan Meier. Filderstadt könne von einer umfangreichen Leerstruktur im Untergrund profitieren, erklärte er, „so können wir auch viel aktivieren“. In zwei Gewerbegebieten in Bonlanden und Bernhausen sei man bereits tätig geworden, aktuell werde im Osten von Plattenhardt, im Westen von Bonlanden sowie im Süden von Harthausen gearbeitet.

Der Südwesten von Sielmingen wird laut Jan Meier das größte Ausbaugebiet sein, das in einem Rutsch von einem gigabitfähigen glasfaserbasierten Anschluss profitieren soll. In Kürze werde außerdem in den beschließenden Gremien eine neue Vorlage aufschlagen, die sich mit dem Glasfaserausbau im Gebiet südlich der Karlstraße in Bernhausen befassen soll, kündigte er an. „Unser Fokus liegt dort, wo die Bandbreitennot am größten ist“, sagte er in der Sitzung, aber er sei zuversichtlich, dass man die User in der Stadt nach und nach zügig versorgen könne. „Wenn wir in diesem Tempo weitermachen, werden wir deutlich schneller als 2030 fertig sein.“