Glasfaser in Deizisau und Altbach: Glasfaser kommt – mit drei Jahren Verspätung

1 Der Glasfaserausbau in Deizisau und Altbach geht nach langer Pause weiter. Foto: Karsten - stock.adobe.com

Eigentlich sollte der Glasfaserausbau in Deizisau und Altbach längst abgeschlossen sein. Doch zahlreiche Probleme verzögerten das Projekt. Nun ist ein Ende in Sicht. Wie geht es weiter?











Das Glasfaser-Chaos in Deizisau und Altbach könnte bald ein Ende finden. Nach jahrelangen Verzögerungen soll der Netzausbau nun zügig vorangehen. Die neuen Pläne wurden kürzlich den beiden Gemeinderäten vorgestellt. Bis Mitte 2027 sollen beide Gemeinden vollständig ans schnelle Internet angeschlossen sein – obwohl der Ausbau ursprünglich schon Ende 2024 fertig sein sollte.

Zur Erinnerung: Die Firma GVG Glasfaser aus Kiel war Anfang 2022 an die Gemeinden herangetreten und hatte mit dem eigenwirtschaftlichen Ausbau des Glasfasernetzes geworben. Angesetzt war, dass die Arbeiten Ende 2024 abgeschlossen werden. Dass dieser Zeitplan nicht zu halten war, stellte sich aber schnell heraus. Es traten bauliche Mängel auf, Tiefbauunternehmen wurden ausgetauscht und die GVG selbst geriet zwischenzeitlich in finanzielle Nöte.

Erneuter Anlauf: GVG will den Ausbau voranbringen

Ende des letzten Jahres tauschte die GVG dann nahezu ihr komplettes Führungspersonal aus. Einer der neuen Geschäftsführer, Michael Hegemann, besuchte im vergangenen März die Gemeinderäte von Deizisau und Altbach. „Ich möchte mich im Namen des Unternehmens für die Verzögerungen entschuldigen“, sagte er dort und fügte hinzu: „Das war bislang ein steiniger Weg, den Sie mit uns gehen mussten.“

Hat das Chaos also endlich ein Ende? In den jüngsten Gemeinderatssitzungen in Deizisau und Altbach wurden die erneuten Ankündigungen des Unternehmens ernüchtert zur Kenntnis genommen. Wie auch im März besuchte Hegemann erst die Deizisauer und danach die Altbacher. „Wir hatten einige Hürden zu meistern“, sagte Hegemann vor den Gemeinderäten. Dazu zählten das Finden eines zuverlässigen Tiefbaupartners sowie die Sicherung der weiteren Finanzierung, nachdem die Zinsen gestiegen waren.

Fortschritte im Ausbau bis Jahresende geplant

Das Glasfasernetz soll nun endgültig ausgebaut werden. Seit September werden in einem ersten Schritt Lücken in den Backbone-Anbindungen, also Verbindungen zu den zentralen Hauptleitungen des Glasfasernetzes, geschlossen. Auch Hausanschlüsse werden hergestellt. Etwa 50 Anschlüsse seien in den beiden Gemeinden bereits vernetzt. Bis zum Jahresende soll vor allem der nördliche Teil von Altbach fertig sein. Auch in Deizisau erhofft man sich bis dahin Fortschritte. „Unser Ziel ist es möglichst viele Kunden dieses Jahr noch versorgen zu können“, so Hegemann.

Nach einer Winterpause soll der weitere Ausbau des Ortes bis Mitte 2027 abgeschlossen sein. Die meisten Kunden müssen mit dem schnellen Internetsurfen aber nicht warten, bis der gesamte Ausbau fertig ist. Trotz aller öffentlicher Kritik an den Bauarbeiten lobte Bürgermeister Martin Funk das Engagement des Unternehmens in Altbach. Auch der Deizisauer Bürgermeister Thomas Matrohs zeigte sich optimistisch: „Wir sind mit Geduld unterwegs und wünschen und hoffen, dass es jetzt los geht“